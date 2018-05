Löw exalta recuperação de Neuer e exibe confiança em contar com o goleiro na Copa

O técnico da seleção da Alemanha, Joachim Löw, exaltou nesta quinta-feira a boa recuperação do goleiro Manuel Neuer, que foi incluído na semana passada em uma pré-lista de 27 jogadores convocados para a Copa do Mundo da Rússia apesar do fato de estar sem disputar uma partida desde setembro de 2017, devido a uma fratura no pé esquerdo.

Capitão do time que faturou o tetracampeonato mundial na Copa realizada há quatro anos, no Brasil, o jogador do Bayern de Munique foi um dos quatro jogadores de sua posição chamados pelo comandante alemão, que deverá cortar um destes nomes quando fechar a lista final de 23 convocados para a grande competição que começa em 14 de junho. O outros goleiros que fazem grupo da listagem inicial de 27 atletas formulada por Löw são Marc-Andre ter Stegen, do Barcelona, Bernd Leno, do Bayer Leverkusen, e Kevin Trapp, do Paris Saint-Germain.

Löw exibiu empolgação com a atual situação de Neuer na abertura da preparação da seleção alemã para o Mundial, no centro de treinamento que fica na cidade de Eppan, na Itália, onde concedeu entrevista coletiva nesta quinta. Ao analisar a situação do goleiro, o comandante evitou confirmar a presença do astro na Copa, mas deixou claro que o atleta está próximo de assegurar este objetivo.

“Ele treinou bem por uma semana no Bayern e aqui está treinando plenamente, mostrando que está apto para lidar com os trabalhos intensos”, enfatizou o treinador, lembrando que é preciso seguir acompanhando a evolução do jogador nos próximos dias. “Ele precisa completar as sessões de treinos e mostrar que não está sofrendo com nenhum problema”, ponderou.

Já ao projetar a presença de Neuer na lista final de 23 convocados para a Copa, o comandante destacou que isso dependerá apenas do próprio goleiro. “Se ele sentir que pode jogar com 100% de suas condições, então ele estará nesta convocação. Se não estiver, nós precisaremos falar sobre outras opções. A partir de hoje, não há problemas, mesmo quando ele realiza os trabalhos mais árduos de pular e mergulhar (para praticar defesas). As coisas estão parecendo positivas”, revelou.

BOATENG – Se por um lado exibiu confiança ao projetar a ida de Neuer para a Copa, Löw não escondeu nesta quinta-feira que o zagueiro Jerome Boateng preocupa e corre um risco maior do que o do goleiro de ficar fora do Mundial após ser incluído na sua pré-lista de 27 convocados. O jogador segue correndo contra o tempo para se recuperar de uma lesão muscular sofrida no mês passado em jogo do Bayern pela Liga dos Campeões.

“Ainda não temos 100% de certeza de que Jerome vai se juntar à seleção na sexta-feira ou não. Ele vai ser submetido a uma examinação final em Munique, e então decidiremos se ele vai ou não viajar amanhã (até a Itália) ou em alguns dias. Ele completou alguns treinos, está fazendo exercícios de corrida e está quase pronto para colocar à prova o seu limite físico de novo. É uma lesão muscular, então não quer correr nenhum risco”, ressaltou Neuer.

Em seguida, o treinador disse que não vai estabelecer um prazo definido para a recuperação de Boateng, mas informou que os próximos dias serão decisivos para o atleta ao afirmar que “ele deverá estar preparado para completar partes dos treinamentos com a seleção na próxima semana”. O prazo final estabelecido pela Fifa para divulgação dos 23 convocados para o Mundial é o dia 4 de junho.

A Alemanha fará dois amistosos antes da Copa do Mundo, diante da Áustria, no dia 2 de junho, e da Arábia Saudita, no dia 8. Na Rússia, a estreia será contra o México, no dia 17, em Moscou, pelo Grupo F da competição. Os outros jogos pela primeira fase do torneio vão ser contra a Suécia, no dia 23, e Coreia do Sul, dia 27.