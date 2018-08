Löw anuncia convocação da Alemanha com seis trocas após fiasco na Copa do Mundo

O fiasco na Copa do Mundo gerou mudanças na seleção da Alemanha. Nesta terça-feira, na primeira convocação após a eliminação na fase de grupos na Rússia, o técnico Joachim Löw promoveu seis trocas em relação ao grupo que disputou o Mundial para duas partidas em setembro – a estreia na Liga das Nações contra a França e um amistoso contra o Peru.

O principal destaque da lista é a ausência do meia Sami Khedira, mas o goleiro Kevin Trapp, o lateral-esquerdo Marvin Plattenhardt e o meia Sebastian Rudy também ficam de fora, tal como o também meia Mesut Özil e o atacante Mario Gomez, que renunciaram à seleção alemã.

Para seus lugares, Löw convocou três jogadores pela primeira vez: os zagueiros Thilo Kehrer (Paris

Saint-Germain) e Nico Schulz (Hoffenheim) e o meia Kai Havertz (Bayer Leverkusen). Além disso, voltam à seleção o zagueiro Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), o meia Leroy Sané (Manchester City) e o atacante Nils Petersen (Freiburg).

“É conveniente fazer mudanças pensando no futuro e a missão agora é encontrar uma mescla adequada entre jogadores experientes e jovens dinâmicos e com fome de bola”, disse o treinador alemão. Na lista divulgada nesta quarta-feira, foram chamados sete jogadores que conquistaram a Copa do Mundo de 2014, no Brasil.

A Alemanha entrará em campo no próximo dia 6 contra a França, a atual campeã mundial, no Allianz Arena, em Munique, na primeira partida pela Liga das Nações – nova competição de seleções promovida pela Uefa. Três dias depois, enfrentará o Peru em um amistoso marcado para a cidade de Sinsheim.

Confira a lista de convocados da Alemanha:

Goleiros – Manuel Neuer (Bayern de Munique) e Marc-Andre ter Stegen (Barcelona-ESP)

Defensores – Mats Hummels (Bayern de Munique), Joshua Kimmich (Bayern de Munique), Niklas Sule (Bayern de Munique), Jerome Boateng (Bayern de Munique), Antonio Rudiger (Chelsea-ING), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Jonas Hector (Colônia), Nico Schulz (Hoffenheim), Thilo Kehrer (Paris Saint-Germain-FRA) e Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Meio-campistas – Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Toni Kroos (Real Madrid-ESP), Ilkay Gundogan (Manchester City-ING), Leroy Sané (Manchester City-ING), Leon Goretzka (Schalke 04), Marco Reus (Borussia Dortmund) e Kai Havertz (Bayer Leverkusen)

Atacantes – Julian Draxler (Paris Saint-Germain-FRA), Timo Werner (RB Leipzig), Thomas Muller (Bayern de Munique) e Nils Petersen (Freiburg)