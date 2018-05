Loss mira usar próximos treinos para fazer Roger evoluir no ataque do Corinthians

Apesar das duas derrotas em dois jogos à frente do Corinthians após a saída de Fábio Carille para o futebol árabe, o técnico Osmar Loss demonstra otimismo para as próximas partidas do Corinthians. Quinta-feira, diante do América-MG, às 18 horas, na arena alvinegra, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, o treinador prevê uma melhor atuação da equipe após os três treinos de preparação programados para esta semana antes do confronto.

Um foco do trabalho do treinador corintiano será a melhoria do entrosamento do centroavante Roger com o restante da equipe. “Ainda sentimos que tanto o Roger como o time estão em um momento de adaptação”, disse o treinador, em entrevista coletiva, após a derrota por 2 a 1 para o Internacional, domingo, no Beira-Rio, em Porto Alegre. “O Roger precisa aprender sua função e os companheiros precisam saber ajudá-lo”, enfatizou.

Diante do América-MG, Loss não poderá contar com o volante Maycon, que recebeu o terceiro cartão amarelo na capital gaúcha. Em compensação, o meia Rodriguinho, que não atuou no Sul por causa um problema dentário, deve voltar ao time. Mantuan, que falhou no gol que deu a vitória para o Inter, será mantido como titular da lateral direita.

O Corinthians ocupa a sexta colocação no Brasileirão, com 11 pontos. Depois de enfrentar o América-MG, o atual campeão nacional viaja para o Rio, onde vai encarar o Flamengo, no domingo, às 16 horas, no Maracanã, pela nona rodada da competição.