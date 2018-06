Loss minimiza críticas e projeta Timão em boa fase após Copa

O técnico do Corinthians, Osmar Loss, diz encarar com naturalidade as oscilações do time no Campeonato Brasileiro. Na sua avaliação, a equipe paulista estará em melhor nível depois da parada para a Copa do Mundo. Os alvinegros ainda enfrentam o Bahia, na quarta-feira, antes do Mundial.

“O nível de exigência é cada vez maior”, analisou o treinador, vaiado ao final do empate sem gols com o Vitória, na noite deste sábado, pela 11ª rodada do Brasileirão. “O nível de exigência do Corinthians é muito alto. Ao final desta parada (para a Copa), vamos colocar o Corinthians onde ele deve estar.” Foto: Felipe Rau / Estadão Conteúdo

Questionado sobre as atuações apagadas de Rodriguinho, ele reconheceu que o time todo passa por um momento ruim. “O Rodriguinho continua com seu papel de liderança muito forte no vestiário. O Rodriguinho está em uma fase ruim, mas temos de olhar no lado coletivo. Ele está oscilando, assim como toda a equipe.”

Para Loss, explicam essas oscilações questões como os desfalques do time e o calendário apertado. “Ter o grupo inteiro à disposição faz muita diferença. Jogadores lesionados, seleção e uma série de fatores. A gente joga com os jogadores que temos. Confiamos neles. E a falta de tempo para treinar atrapalha mais do que os desfalques porque treinamento é fundamental. Isso nos atrapalha muito.”

O treinador lamentou as chances perdidas diante do Vitória e minimizou as críticas que vem sofrendo após acumular uma vitória, dois empates e três derrotas no comando do time.

“Acho que fizemos um primeiro tempo abaixo do que podemos render”, analisou. “Na segunda etapa, fizemos uma correção de posicionamento e conseguimos controlar o Vitória. Infelizmente, não conseguimos fazer o gol. Em relação às críticas, tento não ler e não ver programas esportivos. Estou focado no Corinthians.”