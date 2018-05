Londrina vence duelo paranaense em noite de estreia de Thiago Ribeiro

Em dia de estreia de Thiago Ribeiro e de gol do goleiro Wilson, o Londrina levou a melhor no duelo paranaense ao derrotar o Coritiba pelo placar de 3 a 2, em partida realizada na noite desta terça-feira, no Estádio do Café, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Londrina quebrou uma sequência de quatro tropeços seguidos para se afastar da zona de rebaixamento e começar a sonhar com a parte superior da tabela. Atualmente, tem 11 pontos, em 10º lugar, contra 14 do Coritiba, que perdeu a oportunidade de pular para a vice-liderança. No momento, é o quarto colocado.

No estádio do Café, o primeiro tempo foi muito movimentado, digno de um clássico. O time da casa foi para cima e abriu o marcador logo aos dez minutos. Roberto cobrou falta na cabeça de Paulo Henrique, que desviou para o fundo das redes.

A resposta do Coritiba foi imediata. Os comandados do técnico Eduardo Baptista não se abalaram após o gol e chegaram ao empate aos 14 minutos. Pablo avançou pela esquerda e tocou para Alisson Farias. O meia se antecipou ao adversário, driblou o goleiro Vagner e só empurrou para deixar tudo igual.

A partir daí, o duelo ganhou em emoção. Enquanto o Coritiba chegava com perigo, mas errava o alvo, o Londrina colocou o goleiro Wilson para trabalhar. Ele fez duas grandes defesas para assegurar o empate parcial.

O time da casa voltou melhor para o segundo tempo e não demorou a pressionar o adversário. Aos cinco minutos, no cruzamento de Reginaldo, Paulo Henrique cabeceou na mão de Thalisson Kelvin, cometendo pênalti. Germano foi para a cobrança e recolocou o time da casa na frente do marcador: 2 a 1.

Mas não deu tempo para comemoração. O Coritiba respondeu na mesma medida. Alisson Farias cobrou escanteio, e Leandro Almeida colocou a mão na bola para evitar que ela chegasse no jogador adversário, outro pênalti. Wilson bateu com categoria no alto e deixou tudo igual.

O visitante ainda teve a chance de virar logo na sequência. No cruzamento de Yan Sasse, Pablo chutou à queima-roupa de Vagner, mas parou no goleiro. O castigo veio em seguida. Aos 23 minutos, Moisés colocou a bola para dentro da área e Sílvio completou para o gol. Ele não marcava desde março de 2016.

O Londrina teve tempo ainda de promover a estreia do atacante Thiago Ribeiro, que já passou por tantos clubes como Santos, São Paulo, Atlético-MG, Cruzeiro e Bahia. No entanto, administrou o resultado e acabou saindo com os importantes três pontos.

Na próxima rodada, o Londrina visita o Figueirense na terça-feira, às 19h15, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC). No mesmo dia e horário, o Coritiba recebe o CRB no Couto Pereira, na capital paranaense.

FICHA TÉCNICA:

LONDRINA 3 x 2 CORITIBA

LONDRINA – Vagner; Silvio (Jardel), Dirceu e Leandro Almeida; Reginaldo, Moisés Gaúcho, Germano e Roberto; Alisson Safira (Luccas Brasil), Felipe Marques (Thiago Ribeiro) e Paulo Henrique. Técnico: Marquinhos Santos.

CORITIBA – Wilson; Leandro Silva, Alex Alves, Thalisson Kelven e Abner; João Paulo (Vinícius Kiss), Wellington Simião (Jean Carlos), Pablo (Iago Dias), Alisson Farias e Yan Sasse; Bruno Moraes. Técnico: Eduardo Baptista.

GOLS – Paulo Henrique, aos dez, e Alisson Farias, aos 14 minutos do primeiro tempo. Germano (pênalti), aos cinco, Wilson (pênalti), aos 12, e Sílvio, aos 24 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Alisson Safira, Reginaldo e Sílvio (Londrina); Alex Alves, Pablo e Yan Sasse (Coritiba).

ÁRBITRO – Marcelo de Lima Henrique (RJ).

RENDA – R$ 19.798,00.

PÚBLICO – 902 pagantes (1.023 no total).

LOCAL – Estádio do Café, em Londrina (PR).