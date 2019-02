Londrina elimina Paraná nos pênaltis e está na terceira fase da Copa do Brasil

O primeiro classificado para a terceira fase da Copa do Brasil foi conhecido nesta terça-feira, numa partida em que o torcedor que compareceu ao Estádio do Café não pôde reclamar de falta de emoção. Depois de um empate por 1 a 1 no tempo normal, o Londrina eliminou o Paraná ao vencer nos pênaltis por 4 a 3.

Garantido na terceira fase, o Londrina vai embolsar uma premiação de R$ 1,4 milhão e aguarda quem passar de Tombense e Botafogo-PB, que se enfrentam na quinta-feira da semana que vem, em Minas Gerais.

O gol perdido por Silvio logo aos 11 minutos foi um dos únicos lances criados pelo Londrina durante todo o primeiro tempo. Mesmo jogando fora de casa, o Paraná tomou a iniciativa e mereceu a vitória parcial. Aos 32 minutos, Jenison recebeu de Alesson, dominou e bateu rasteiro, no canto de Alan.

Precisando do empate, o Londrina voltou com uma postura mais ofensiva do intervalo e pressionou em busca do empate. Mas ele só saiu aos 47 minutos. Luquinha mostrou personalidade ao cobrar falta sofrida por ele mesmo, encobriu a barreira e mandou no ângulo de Thiago Rodrigues, que se esticou todo, mas não conseguiu defender.

O empate no tempo normal levou a decisão para os pênaltis e o Paraná teve a chance de se classificar nos pés de Jhemerson, mas ele desperdiçou. O paranista Luiz Otávio também acertou o travessão de Alan, decretando a classificação do Londrina com a vitória por 5 a 4.