Londrina domina e supera o São Bento, último invicto da Série B

Com um gol de Dudu aos 39 minutos do segundo tempo, o Londrina venceu o São Bento, por 1 a 0, neste sábado à noite, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP), pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Esta foi a primeira derrota do time paulista, último invicto a cair na competição. A equipe continua com 17 pontos, em 7º lugar.

Até então, o São Bento vinha com oito empates e três vitórias, todos em casa. O time paranaense respirou e aparece com 15 pontos, numa posição intermediária. O Londrina, que não vencia há três rodadas, somou sua quarta vitória e ensaia uma reação para buscar a estabilidade na competição.

Como era esperado, o jogo começou bem amarrado, com as ações se concentrando no setor de meio-campo. O São Bento se mantinha dentro de sua proposta defensiva, mesmo atuando em casa. E o Londrina precavido para não sofrer gol.

A única chance real de gol saiu aos 34 minutos numa falta cobrada por Doriva, do time paulista, que buscava o ângulo quando o goleiro Vagner espalmou para escanteio. Ele garantiu o zero a zero até o intervalo.

Logo no começo do segundo tempo, o Londrina teve sua chance. Após escanteio e rebote da defesa a bola sobrou para o zagueiro Dirceu, que bateu de primeira, porém, para fora. Aos seis minutos, o experiente Thiago Ribeiro desviou cruzamento de cabeça e o goleiro Rodrigo Viana defendeu em cima da linha. O time paranaense voltou mais avançado.

Paulo Roberto Santos mexeu logo no São Bento. Trocou Dudu Vieira por Lucas Crispim e depois tirou o lateral Lucas Farias para a entrada do meia Marcelinho.

Quando retomou as ações em campo, o São Bento sofreu o gol. Luccas Brasil, que tinha acabado de entrar, recebeu no meio-campo e lançou Dudu pelo lado esquerdo. Ele fez o giro e bateu de perna esquerda. A bola tocou na trave e entrou, aos 39 minutos.

Em seguida, o técnico Marquinhos Santos, do time paranaense, tirou o atacante Alison Safira para a entrada do veterano volante Germano. “Fechou a casinha” e garantiu a importante vitória.

Na próxima rodada, o São Bento vai enfrentar o Criciúma, em Santa Catarina, no sábado, dia 30, às 18 horas. O Londrina vai receber o Sampaio Corrêa, dia 1º de julho, no Estádio do Café.

FICHA TÉCNICA:

SÃO BENTO 0 x 1 LONDRINA

SÃO BENTO – Rodrigo Viana; Lucas Farias (Marcelinho), Luizão, Douglas Assis e Paulinho; Fábio Bahia, Doriva, Dudu Vieira (Lucas Crispim) e Diogo Oliveira; Everaldo e Ronaldo (Ricardo Bueno). Técnico: Paulo Roberto Santos.

LONDRINA – Vagner; Reginaldo, Dirceu, Luizão e Roberto; João Paulo, Moisés Gaúcho, Dudu e Felipe Marques (Luccas Brasil); Alisson Safira (Germano) e Thiago Ribeiro (Patrick Vieira). Técnico: Marquinhos Santos.

GOL – Dudu, aos 39 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Lucas Crispim (São Bento); Luizão, Dirceu, Roberto e Alisson Safira (Londrina).

ÁRBITRO – Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC).

RENDA – R$ 47.500,00.

PÚBLICO – 2.530 pagantes.

LOCAL – Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).