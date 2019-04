Londrina avança com empate e ABC abre vantagem sobre Santa Cruz na Copa do Brasil

Em um jogo emocionante e de seis gols, o Londrina confirmou sua vaga na quarta fase da Copa do Brasil ao empatar por 3 a 3 com o Botafogo-PB, nesta quarta-feira à noite, no Estádio do Café, no norte do Paraná. O time tinha vencido na Paraíba por 2 a 0 e fechou o confronto com um triunfo e um empate.

Além da vaga na quarta fase, o Londrina garante um montante de R$ 1,9 milhão por conta de sua classificação, o que ajudará demais em suas finanças no restante da temporada. O seu próximo adversário, porém, ainda deve demorar para ser conhecido. Isso por que, ele sairá de um sorteio após o fim de todos os jogos da terceira fase.

O zagueiro Augusto, marcou dois gols de cabeça e Luquinha completou para o Londrina, enquanto Nando, duas vezes, e Clayton anotaram para o time paraibano, que mostrou valentia no jogo da sua eliminação.

No Frasqueirão, em Natal (RN), pelo jogo de ida da terceira fase, o ABC venceu o Santa Cruz, por 1 a 0, com gol de Rodrigo Rodrigues aos 35 minutos do segundo tempo. A vitória foi suada e conquistada diante de um público pequeno, inferior a dois mil torcedores.

O jogo de volta será na próxima quarta-feira, no Arruda, no Recife. O time potiguar tem a vantagem do empate. Se perder por um gol de diferença, vai decidir a vaga na cobrança de pênaltis. O Santa Cruz avança se vencer por dois gols de diferença.