Lodeiro é cortado e Uruguai divulga lista para Copa com Martín Silva e Arrascaeta

A Associação Uruguaia de Futebol (AUF) anunciou neste sábado a lista definitiva de 23 jogadores que representarão a seleção do país na Copa do Mundo da Rússia. O técnico Óscar Tabárez definiu a convocação final com a presença de dois nomes que atuam no Brasil: o goleiro Martín Silva, do Vasco, e o meia Arrascaeta, do Cruzeiro.

Martín Silva é nome constantemente convocado por Tabárez e ficou de fora de algumas lista recentes apenas quando pediu para não ser chamado. Já Arrascaeta oscilou convocações consecutivas com períodos sem ser lembrado pelo técnico nos últimos meses, mas está entre os 23.

Inicialmente, Tabárez havia anunciado uma lista de 26 nomes pré-selecionados. Entre os cortados na nova relação, destaque para o meia Nicolás Lodeiro, atualmente no Seattle Sounders e com passagens por Botafogo e Corinthians. Os outros que perderam a vaga foram o jovem meio-campista Federico Valverde, de 19 anos, que pertence ao Real Madrid, e o meia Gastón Ramírez, da Sampdoria.

Entre os nomes mais esperados, todos os principais destaques do Uruguai estão na lista. Tabárez chamou o zagueiro Diego Godín, do Atlético de Madrid, e, principalmente, as maiores esperanças de gol do país: os atacantes Luis Suárez, do Barcelona, e Edinson Cavani, do Paris Saint-Germain.

Antes de viajar à Rússia para a Copa do Mundo, o Uruguai se despede da torcida local no dia 7 de junho, quando realiza um amistoso com o Usbequistão no Estádio Centenário. O país está no Grupo A do torneio, ao lado de Rússia, Arábia Saudita e Egito, adversário da estreia no dia 15 de junho, em Ecaterimburgo.

Confira a lista de 23 convocados do Uruguai para a Copa do Mundo:

Goleiros: Fernando Muslera (Galatasaray), Martín Silva (Vasco), Martín Campana (Independiente).

Defensores: Diego Godín (Atlético de Madrid), Sebastián Coates (Sporting), José María Giménez (Atlético de Madrid), Maximiliano Pereira (Porto), Gastón Silva (Independiente), Martín Cáceres (Lazio), Guillermo Varela (Peñarol).

Meio-campistas: Nahitan Nández (Boca Juniors), Lucas Torreira (Sampdoria), Matías Vecino (Inter de Milão), Rodrigo Bentancur (Juventus), Carlos Sánchez (Monterrey-MEX), Giorgian De Arrascaeta (Cruzeiro), Diego Laxalt (Genoa), Cristian Rodríguez (Peñarol), Jonathan Urretaviscaya (Monterrey-MEX).

Atacantes: Cristhian Stuani (Girona-ESP), Maximiliano Gómez (Celta de Vigo), Edinson Cavani (Paris Saint-Germain), Luis Suárez (Barcelona).