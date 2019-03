Liziero festeja gol e classificação do São Paulo para a semifinal do Paulista

Principal personagem da vitória do São Paulo sobre o Ituano por 1 a 0 nesta quarta-feira, o volante Liziero celebrou muito seu retorno ao time titular nos dois jogos das quartas de final pelo Campeonato Paulista. Após 35 dias em recuperação de contusão no tornozelo direito, ele se disse cheio de “felicidade” pela classificação do time para a seminal.

“Vim de muito tempo machucado, me recuperando após sentir muita dor. Entrei focado e pude voltar e ajudar a equipe. Fazer o gol da vitória e ajudar o time a se classificar é um motivo de muita felicidade”, afirmou o atleta, que chegou ao São Paulo com 12 anos e foi revelado nas categorias de base em Cotia. Ele ficou fora do time desde 31 de janeiro e só retornou no domingo passado.

Para ele, agora, com o time fora da turbulência vivida nas últimas rodadas da fase de classificação, a hora é de mudança, mas sempre com os pés no chão. “A gente tem de continuar assim, com humildade, pois não ganhamos nada. Vamos continuar focados, desempenhando um bom papel, pois demos apenas um passo e temos uma batalha pela frente”, comentou o jogador.

O atacante Pablo elogiou seu companheiro por mais uma boa atuação que ajudou o São Paulo a avançar no Paulistão. “O Liziero é um jogador muito importante para a gente. Ele fez dois jogos espetaculares e sentimos a ausência dele enquanto esteve fora”, disse o centroavante do time, feliz da vida com a classificação.