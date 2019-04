Liziero e Luan devem desfalcar o São Paulo na estreia do Brasileirão

Foto: Érico Leonan / saopaulofc.net

O volante Luan deve ser mais um desfalque do São Paulo para a estreia no Campeonato Brasileiro, neste sábado, diante do Botafogo, no estádio do Morumbi, na capital. O volante sentiu problema muscular na coxa esquerda aos 34 minutos do segundo tempo do clássico contra o Corinthians, no último domingo, e terminou a partida no sacrifício. Ele será submetido a exames nesta terça-feira no CT da Barra Funda para verificar a gravidade da lesão.

Luan sentiu o problema quando a partida que definiu o título paulista estava empatada por 1 a 1 – no final, o Corinthians se sagrou campeão com um triunfo por 2 a 1. Naquele momento, o técnico Cuca já tinha feito as três substituições. Com isso, o volante teve de continuar na partida. Se não puder atuar neste sábado, Jucilei deve ter nova oportunidade entre os titulares.

O volante Liziero também tem poucas chances de atuar. Ele ainda não se recuperou da lesão muscular que o tirou das últimas duas partidas do Campeonato Paulista. Os exames constataram um pequeno estiramento na coxa esquerda. Outro desfalque é o atacante Pablo, que foi submetido a uma cirurgia na região lombar e vai precisar de seis a oito semanas para se recuperar.

Paralelamente aos desfalques, Cuca poderá promover a estreia de Tchê Tchê, que já tem documentação regularizada junto à CBF. Ele deverá atuar no meio de campo, exatamente na posição de Liziero. O atacante Alexandre Pato também vai estrear. Ele será escalado como centroavante na função que vinha sendo exercida por Pablo.