Liverpool anuncia saída do volante Emre Can, que pode fechar com a Juventus

O Liverpool confirmou nesta sexta-feira que não renovará contrato do volante Emre Can, que terminou ao final desta temporada. O jogador, que ficou de fora da convocação da seleção alemã para a Copa, deve acertar com a Juventus.

Os detalhes sobre a saída do jogador não foram especificados na nota publicada no site oficial do clube. O técnico Jürgen Klopp havia manifestado o interesse pela renovação de contrato do volante.

Emre Can, de 24 anos, se despede do Liverpool na semana seguinte ao anúncio da contratação do volante brasileiro Fabinho, que disputou a última temporada pelo Monaco. Os valores envolvidos na negociação não foram divulgados, mas a imprensa inglesa diz que o time local desembolsou 50 milhões de euros (cerca de R$ 216 milhões) pelo brasileiro.

Can foi contratado pelo Liverpool em 2014 junto ao Bayer Leverkusen e disputou o total de 167 partidas. Seu último jogo foi na derrota por 3 a 1 da equipe inglesa para o Real Madrid na decisão da Liga dos Campeões.

Outro jogador que não teve o contrato renovado com o Liverpool foi o lateral-direito Jon Flanagan. O jogador estreou pelo clube inglês em 2011, mas participou de apenas 51 partidas no profissional. Na última temporada ele foi emprestado ao Bolton Wanderers.