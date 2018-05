Liverpool anuncia a contratação do brasileiro Fabinho, do Monaco

Apenas dois dias depois de viver a decepção da derrota na decisão da Liga dos Campeões, para o Real Madrid, o Liverpool deu mostras de já estar pensando nas próximas temporadas. O clube inglês anunciou a contratação do brasileiro Fabinho, que estava no Monaco e pode atuar tanto na lateral direita quanto no meio de campo.

“Estou realmente animado com esta transferência. É algo que eu sempre quis, jogar por um time gigante. A infraestrutura do clube parece excepcional. Um clube deste tamanho vindo atrás dos meus serviços… Eu não tive que pensar muito antes de aceitar vir para cá”, declarou em entrevista ao site do clube.

O Liverpool explicou que Fabinho assinará contrato apenas no dia 1.º de julho, após realizar exames médicos no clube. Os valores envolvidos na negociação não foram divulgados, mas a imprensa inglesa garante que o time local desembolsou 50 milhões de euros (cerca de R$ 216 milhões) para tirar o jogador do Monaco.

Fabinho já havia declarado em dezembro que provavelmente deixaria o Monaco ao fim da temporada. Na ocasião, as especulações davam conta de que Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid eram os clubes mais interessados no brasileiro, formado no Fluminense e com passagem pelo Real Madrid.

Mas foi o Liverpool que acertou com Fabinho e contará com o brasileiro a partir da temporada 2018/2019. Resta saber se Jürgen Klopp optará por utilizá-lo como lateral ou meio-campista. Por enquanto, de certo mesmo, apenas a empolgação do jogador por chegar ao novo time.

“Eu vou tentar criar minha própria história neste clube de futebol. Espero que, em um nível pessoal, eu seja capaz de conquistar títulos com o time. Vou tentar crescer, aprender e evoluir, além de me tornar parte da história do clube”, projetou o atleta de 24 anos.