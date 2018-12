Liberação do estádio depende de detalhes

A liberação do estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, que está interditado pela FPF (Federação Paulista de Futebol), depende apenas de questões burocráticas. O espaço passou por vistoria da PM (Polícia Militar) nesta quarta-feira e, segundo a corporação, já recebeu as adequações necessárias. No entanto, para a emissão do laudo de segurança, a polícia ainda necessita de documentos.

“Teve algumas adequações que foram feitas. Agora mais é a parte da documentação mesmo”, disse o tenente Gustavo Gravena, do 19º BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior). De acordo com ele, o União Barbarense precisa entregar à PM um laudo técnico de segurança, um plano de ação para casos de tumulto, entre outros documentos. Foto: Divulgação

O presidente do clube, Jairo Araújo, afirmou que deve providenciar essa documentação até esta sexta-feira. “É só a gente entregar para eles lá, e aí já está tudo certo”, ressaltou.

Gravena apontou que, a partir da entrega desses documentos, o laudo de segurança da PM deve ficar pronto em, no máximo, dois dias. Esse é o último laudo que falta para o estádio ser liberado pela FPF.

Conforme consta no site da federação, o Antonio Guimarães tem outros dois laudos vencidos: o de vistoria de engenharia e o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros). O Leão da 13 informou que já possui ambos, mas aguarda a elaboração do laudo de segurança para encaminhá-los todos juntos à FPF.

COPINHA

Essa movimentação ocorre, principalmente, porque Santa Bárbara d’Oeste será uma das sedes da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Antonio Guimarães vai sediar os jogos do Grupo 14, que conta com União, Novorizontino, Vitória (BA) e Desportiva Ferroviária (ES).

A estreia do alvinegro acontece em 3 de janeiro, contra o Novorizontino, às 19h15. Três dias depois, o Leão da 13 atuará diante do time capixaba, às 13h45. No dia 9, na última rodada da primeira fase, o União terá pela frente o Vitória, às 16 horas.