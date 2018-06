Lewandowski marca dois e Polônia goleia Lituânia antes de viagem para Rússia

A Polônia venceu a Lituânia por 4 a 0 nesta terça-feira, em Varsóvia, no último amistoso da seleção antes do embarque para a Rússia e a estreia na Copa do Mundo. Sem oferecer resistência, o adversário foi presa fácil para a equipe do artilheiro Robert Lewandowski, que marcou dois gols na partida.

O centroavante abriu o placar aos 19 minutos de partida, com chute de primeira após cruzamento pelo lado direito e ajeitada de Jakub Blaszczykowski. Lewandowski também fez o segundo, de falta, em chute que bateu no travessão e quicou dentro do gol. A arbitragem até hesitou em validar, mas confirmou o 2 a 0 com o auxílio do VAR, aos 33.

A Lituânia só ameaçou com um levantamento de bola para a área, após cobrança de falta lateral. Lukasz Fabianski trombou com jogadores que tentavam o cabeceio ao sair para socar a bola, mas o goleiro se recuperou e fez grande defesa no rebote, já aos 44 minutos.

No segundo tempo, a Polônia tirou o pé do acelerador, mas mesmo assim chegou ao 4 a 0. Dawid Kownacki completou para o gol vazio após bonita troca de passes, aos 25 minutos da etapa final, e Blaszczykowski fechou o placar em cobrança de pênalti, aos 37. Substituído por Lukasz Teodorczyk, Lewandowski nem voltou para os últimos 45 minutos de jogo.

A estreia da Polônia na Copa do Mundo vai ser contra o Senegal, ao meio-dia (horário de Brasília) da próxima terça-feira, em Moscou. Em seguida, os poloneses vão enfrentar Colômbia e Japão pelo Grupo H.