Lewandowski admite superioridade da Colômbia e reclama: ‘Eu estava sozinho’

A Polônia se tornou uma das maiores decepções da Copa do Mundo ao ser eliminada com uma rodada de antecedência. Cabeça de chave do Grupo H, a seleção europeia perdeu para Senegal na estreia e foi atropelada neste domingo pela Colômbia, por 3 a 0, o que a deixou sem chances matemáticas de se classificar.

Principal jogador da equipe, o atacante Robert Lewandowski não escondeu a chateação com o desempenho e reconheceu a superioridade colombiana. “Talvez tenha sido o que pudemos fazer. Vamos ser honestos, não é como se tivéssemos perdido por pouco. Nós lutamos, tentamos nosso melhor, mas no momento não pudemos fazer mais nada”, declarou à imprensa polonesa.

Tanto na estreia quanto neste domingo, Lewandowski pouco apareceu na partida. Contra os colombianos, foi dominado por Mina em boa parte das vezes em que foi acionado. Na única em que levou a melhor, parou no goleiro Ospina. Após o apito final, o jogador se mostrou irritado até com seus companheiros.

“Muitas coisas não funcionaram da forma que deveriam hoje, durante esta Copa do Mundo… Eu estava sozinho. Nós lutamos, eu lutei. Fiz tudo que poderia, mas lutar não é o suficiente para vencer partidas de Copa do Mundo. Também é preciso ter qualidade, e nós tivemos muito pouca.”

Sem pontuar após duas rodadas, a Polônia se despede da Copa do Mundo na quinta-feira, quando encara o Japão em Volgogrado.