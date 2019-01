Levir repete time em treino e encaminha Atlético-MG repleto de jovens para quarta

O Atlético-MG está praticamente definido para encarar o Tombense nesta quarta-feira, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro, e vai a campo com uma escalação bem diferente da estreia. O técnico Levir Culpi definiu um time repleto de jovens para o confronto que acontecerá em Tombos.

Levir escalou no treino desta terça-feira, na Cidade do Galo, o mesmo time que trabalhou na segunda. Ele já havia indicado que pouparia os titulares na segunda rodada do Mineiro, mas se levar a campo a equipe que trabalhou nesta semana, dará descanso a muitos reservas também.

A equipe escolhida pelo treinador foi: Cleiton; Carlos César, Martin Rea, Matheus Mancini e Hulk; Lucas Cândido, Neto, Nathan, Daniel e Leandrinho; Alerrandro. A escalação só não está definida porque Lucas Cândido sentiu um problema no pé no início da atividade e deu lugar a Bruninho, se tornando dúvida.

Dos 11 possíveis titulares para quarta-feira, seis foram formados na base do Atlético-MG. A tendência é que o treinador finalmente promova a estreia do zagueiro Martín Rea, contratado em agosto do ano passado junto ao Danubio-URU. Outro que faria sua primeira partida com o time profissional alvinegro é o volante Neto, de apenas 16 anos.

Com estes jogadores, Levir comandou um trabalho com foco nas jogadas de bola parada, enquanto os titulares, que golearam o Boa por 5 a 0 na estreia, receberam folga. A delegação atleticana embarca para Tombos às 17h25 desta terça.