Levir exalta reservas do Atlético-MG e admite dificuldade de ‘dividir atenções’

O técnico Levir Culpi levará o Atlético-MG a campo com uma formação reserva neste sábado. Mirando mais um confronto pela fase preliminar da Libertadores, na semana que vem, e tentando minimizar o desgaste, o treinador optou por uma escalação alternativa contra o Tupi, no Independência, pelo Campeonato Mineiro.

“Os jogadores estão bem preparados e, com certeza, há chance de fazermos um bom jogo nós temos porque temos bons jogadores”, declarou Levir nesta sexta-feira. O próprio treinador, porém, destacou a importância de se manter entre os líderes do Estadual e lamentou a necessidade de poupar seus principais atletas neste momento.

“O resultado projeta o time para as primeiras posições e essa é a nossa ideia, levar o Campeonato Mineiro também e procurar conquistá-lo. Então, estamos fazendo o máximo possível. É uma dificuldade, sempre, dividir as atenções e alguns jogadores, mas estamos procurando fazer o melhor”, afirmou.

Depois de passar pelo Danubio, o Atlético-MG terá pela frente o Defensor, também do Uruguai, na busca por uma das vagas na fase de grupos da Libertadores. A partir de agora, o treinador espera cada vez mais dificuldade no torneio continental, o que deve afetar diretamente suas opções no Mineiro.

“Acho que a dificuldade vai aumentar. É sempre bom esperar mais dos times adversários. O grau de dificuldade vai aumentando, você vai entrando na Libertadores e a coisa vai apertando. Então, temos que procurar fazer um jogo melhor do que aquele que fizemos lá (no Uruguai, contra o Danubio)”, disse.

Sem mistérios, Levir levará o Atlético-MG a campo diante do Tupi com: Cleiton; Guga, Leonardo Silva, Iago Maidana e Carlos César; Zé Welison, Lucas Cândido, David Terans, Vinícius e Maicon; Alerrandro.