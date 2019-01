Levir esboça Atlético-MG repleto de jovens para encarar o Tombense

Depois de golear o Boa por 5 a 0 na estreia do Campeonato Mineiro, no último domingo, o Atlético-MG deve encarar o Tombense, quarta-feira, fora de casa, com uma escalação bem diferente. Nesta segunda, o técnico Levir Culpi esboçou um time repleto de garotos no treinamento realizado na Cidade do Galo.

Levir já havia indicado que pouparia os titulares na segunda rodada do Mineiro, mas se levar a campo a equipe que treinou nesta segunda, dará descanso a muitos reservas também. Tudo isso visando o primeiro clássico da temporada, diante do Cruzeiro, domingo, no Mineirão.

Dos 11 escalados por Levir nesta segunda, seis foram formados na base do Atlético-MG. A tendência é que o treinador finalmente promova a estreia do zagueiro Martín Rea, contratado em agosto do ano passado junto ao Danubio-URU. Outro que faria sua primeira partida com o time profissional alvinegro é o volante Neto, de apenas 16 anos.

O time escalado no treino e que deve encarar o Tombense teve: Cleiton, Carlos Cesar, Martín Rea, Matheus Mancini e Hulk; Lucas Cândido, Neto, Leandrinho, Nathan e Daniel Penha; Alerrandro. Enquanto esta equipe treinava em campo, os titulares realizaram um trabalho regenerativo no interior do CT.