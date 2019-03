Levir esboça Atlético-MG para quartas de final do Mineiro em treino sem Adilson

O técnico Levir Culpi iniciou nesta quinta-feira a preparação do Atlético-MG para o duelo diante do Tupynambás, pelas quartas de final do Campeonato Mineiro. Um dia depois de bater este mesmo adversário com os reservas, por 2 a 1, o time alvinegro treinou com os titulares para o confronto decisivo que acontecerá no Mineirão.

Levir deve mandar o Atlético-MG a campo com formação semelhante à que bateu o América-MG, com exceção de Ricardo Oliveira, que volta na vaga de Alerrandro. Guga e Terans treinaram novamente entre os titulares nesta quinta, nas vagas que vinham sendo de Patric e Elias, respectivamente.

A única ausência da atividade foi Adilson, que realizou trabalho físico específico e foi substituído por Jair, mas deve atuar. O Atlético-MG deve entrar em campo no domingo com: Victor; Guga, Igor Rabello, Réver e Fábio Santos; Zé Welison, Adilson, Luan, Cazares e Terans; Ricardo Oliveira.

“É importante vencer o jogo domingo. Estou pensando ainda em uma comemoração especial. Estou há alguns jogos sem fazer gol também e espero poder ajudar o Atlético-MG a sair vitorioso, quem sabe com um gol. No jogo passado, a bola estava teimando em não entrar e, agora, domingo, espero poder comemorar com a torcida”, declarou Luan nesta quinta.

O Atlético-MG chega para a fase de quartas de final com a melhor campanha da primeira fase, após somar 28 pontos em 11 partidas. Por isso, vai encarar o rival de pior desempenho entre os oito classificados, mas Luan destacou a necessidade de entrar em campo com seriedade, sem pensar no favoritismo.

“É importante fazer o nosso trabalho, com o professor, melhorar alguns aspectos em que a gente vem pecando. Domingo, a gente espera fazer uma boa apresentação diante do nosso torcedor, que está sempre comparecendo e lotando. É cada um dar o seu melhor domingo, classificar e pensar em conquistar títulos”, apontou.