Levir Culpi admite que Atlético-MG tem que melhorar e comemora utilização do VAR

O Atlético-MG conquistou a classificação às semifinais do Campeonato Mineiro neste domingo ao vencer o Tupynambás por 3 a 1, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pelas quartas de final. O técnico Levir Culpi, porém, ainda quer mais do seu time. Na entrevista coletiva após a partida, comemorou a vitória diante de um adversário “bem montado e muito bom fisicamente”, mas acredita que ainda tem muito a melhorar ao longo da temporada.

“Pelo conhecimento que eu tenho, estamos abaixo do que podemos produzir. Estamos conhecendo alguns jogadores ainda e outros nem estrearam. O Atlético-MG tem o que melhorar. Na verdade, ele precisa melhorar”, afirmou Levir Culpi, prevendo dificuldades maiores no restante da temporada.

Após reclamar do pênalti marcado para o Tupynambás – a falta aconteceu fora da área -, o treinador atleticano comemorou o fato do VAR (árbitro de vídeo) passar a ser utilizado a partir das semifinais do Campeonato Mineiro.

“Eu acho que a tecnologia vem para ajudar, mas você tem que saber utilizar a tecnologia. Se a gente tivesse o VAR hoje (domingo), o árbitro não teria errado. Não vou condenar porque é difícil ver se foi dentro ou fora da área, mas se a gente tivesse o VAR seria outro placar”, opinou Levir Culpi.

O adversário atleticano na semifinal vai ser conhecido após o último jogo das quartas de final, marcado para esta segunda-feira entre América-MG e Caldense, no estádio Independência, em Belo Horizonte.