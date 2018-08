Lesionado, Pedro é cortado da seleção e Tite convoca Richarlison como substituto

A CBF anunciou, no início da noite desta segunda-feira, que o atacante Pedro, do Fluminense, foi cortado do grupo de convocados da seleção brasileira para os amistosos contra os Estados Unidos e El Salvador, respectivamente, nos dias 7 e 11 de setembro, ambos em solo norte-americano. A entidade informou que a comissão técnica de Tite também chamou Richarlison, do Everton, da Inglaterra, como substituto para estes dois confrontos.

O Fluminense havia confirmado, no último domingo, que Pedro sofreu um estiramento nos ligamentos do joelho direito durante jogo contra o Cruzeiro, no sábado, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro, e com isso já era certo que ele não reuniria condições de defender o time nacional nestas duas partidas que marcam o início de novo ciclo de Tite à frente da seleção.

O coordenador de seleções da CBF, Edu Gaspar, entrou em contato com Richarlison para avisá-lo sobre a sua convocação e também com Everton para acertar a liberação do atleta para defender o Brasil. O corte de Pedro foi definido após o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, conversar com integrantes do departamento médico do Fluminense.

“Ficamos muito chateados com a lesão do Pedro. Falei com o Fluminense e com o atleta com o objetivo de tranquilizá-lo, para que ele tenha uma boa recuperação, pois certamente continuará a ser observado quando voltar a jogar”, afirmou Edu Gaspar, por meio de declarações divulgadas no site oficial da CBF.

Os jogadores convocados por Tite para estes dois próximos amistosos começam a se apresentar ao treinador neste domingo, em New Jersey, nos EUA, onde a seleção fará a sua preparação para os primeiros duelos do Brasil após a disputa da Copa do Mundo da Rússia, onde a equipe nacional foi eliminada pela Bélgica nas quartas de final.

Cortado destas partidas em solo norte-americano, Pedro sofreu a lesão no joelho ao tentar dominar uma bola no campo de ataque, aos 46 minutos do segundo tempo, durante a partida contra o Cruzeiro, que ganhou do Fluminense por 2 a 1.

A seleção brasileira enfrentará no dia 7 de setembro, uma sexta-feira, a equipe dos EUA, às 21h05 (de Brasília), em New Jersey. Quatro dias depois, os adversários do time de Tite serão os salvadorenhos, às 21h30 (também de Brasília), em Washington.