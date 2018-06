Lesionado, Gudmundsson pode desfalcar a Islândia diante da Nigéria

Uma das sensações da primeira rodada da Copa do Mundo após arrancar um empate por 1 a 1 com a Argentina, a Islândia pode ter uma importante baixa para a segunda partida na Rússia. O atacante Johann Berg Gudmundsson deixou a estreia sentindo um problema muscular e ainda é dúvida para o confronto com a Nigéria, sexta-feira, em Volgogrado.

“Johann Berg Gudmundsson teve uma lesão no músculo. Ainda é uma dúvida se ele estará em forma, mas só vamos descobrir na hora da partida”, informou o auxiliar-técnico da seleção, Helgi Koldvidsson. Gudmundsson deixou a partida com a Argentina sentindo a panturrilha, e a imprensa local especula que ele possa ser cortado da Copa.

Se diante dos argentinos os islandeses adotaram uma postura defensiva e souberam segurar o empate, contra os nigerianos prometem mudar um pouco a postura. Às vésperas da Copa, a seleção encarou Gana em um amistoso, como forma de preparação para esta partida, e também empatou: 2 a 2.

“Nós vimos naquele jogo que Gana é realmente boa no um contra um. A Nigéria tem jogadores ainda mais fortes. Eles estão tentando procurar situações em que possam partir no um contra um. Eles não vão tentar passar por nós, o que foi o principal na partida com a Argentina”, avaliou Koldvidsson.

Se vencer a Nigéria, a Islândia ficará mais próxima de uma histórica classificação às oitavas de final logo em sua primeira Copa. Na última rodada, o país enfrenta a Croácia – que venceu justamente os nigerianos na estreia -, terça que vem, em Rostov.