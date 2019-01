Lesionadas, Darlene e Bárbara são cortadas da seleção brasileira de futebol

O técnico Vadão sofreu duas baixas nesta terça-feira na preparação da seleção brasileira feminina de futebol para a Copa do Mundo, que será disputada em junho, na França. A atacante Darlene e a goleira Bárbara sofreram lesões e foram desconvocadas desta primeiro período de treinos da equipe, na Granja Comary, Teresópolis (RJ).

Darlene, que defende o Benfica, de Portugal, sofreu uma torção no tornozelo. Já a goleira, que atua no Kindermann, de Santa Catarina, fraturou um dos dedos da mão direita e precisou passar por uma cirurgia. De acordo com a CBF, a jogadora já se recupera do procedimento cirúrgico.

Vadão não anunciou substitutas para as duas vagas da seleção, que contava com 32 jogadoras concentradas na Granja Comary. A preparação delas teve início nesta segunda-feira, com as avaliações médicas. Nesta terça, foram realizadas atividades físicas e fisiológicas.

Nesta quarta, o grupo vai a campo pela primeira vez, a partir das 16 horas, para um treino com bola. No dia seguinte, a atividade será liberada para a imprensa acompanhar, com janela de entrevistas.

Segundo a CBF, este período de treinos está sendo dividido em duas partes. As jogadoras que atuam fora do Brasil permanecem nas atividades na atual data Fifa, entre 14 e 22 deste mês. Depois serão liberadas. Já as atletas que jogam no Brasil ou estão de férias devem seguir os treinos até o dia 22 de fevereiro.

A Copa do Mundo será disputada em junho, na França. O Brasil estará no Grupo C, ao lado de Austrália, Itália e Jamaica. A estreia brasileira será contra as jamaicanas no dia 9, na cidade de Grenoble.