Lesão tira Dele Alli de ação até março e amplia lista de desfalques do Tottenham

A lista de desfalques do Tottenham ganhou mais um nome nesta terça-feira. O clube informou que o meia Dele Alli, um dos destaques da equipe, sofreu lesão muscular que o afastará dos gramados até o início de março, ampliando o número de problemas para o técnico Mauricio Pochettino.

Dele Alli sentiu dores na coxa na vitória de domingo diante do Fulham, por 2 a 1, pelo Campeonato Inglês. Submetido a exames, ele teve um estiramento diagnosticado, que o deixará fora dos treinamentos da equipe por cerca de seis semanas.

Trata-se de mais um problema para o Tottenham neste momento decisivo da temporada. Além de Dele Alli, o time londrino tem como desfalques nomes importantes, como o lesionado Harry Kane e Son Heung-min, que está com a seleção sul-coreana na Copa da Ásia, além de Moussa Sissoko e Victor Wanyama.

A única boa notícia para Pochettino é o retorno do brasileiro Lucas, que se recuperou de lesão no joelho e deve ser reforço para o confronto desta quinta-feira contra o Chelsea, no Stamford Bridge, pela Copa da Liga Inglesa.