Lesão muscular tira capitão da Coreia do Sul de duelo decisivo com a Alemanha

Não bastasse o fato de respirar por aparelhos no Grupo F da Copa do Mundo, a Coreia do Sul ganhou uma nova dor de cabeça neste domingo. O capitão da equipe, Ki Sung-Yueng, foi diagnosticado com uma lesão muscular e está fora da partida decisiva diante da Alemanha, quarta-feira que vem, em Kazan.

Sung-Yueng atuou durante os 90 minutos da derrota por 2 a 1 contra o México, no último sábado, mas reclamou de dores na panturrilha após a partida. O jogador do Swansea foi submetido a exames e teve a contusão diagnosticada. São duas semanas previstas para a recuperação, o que deve tirá-lo do restante da Copa caso a Coreia avance.

A ausência do capitão apenas tornará mais complicada uma situação que parece quase impossível para a Coreia. Sem pontuar em duas rodadas, a seleção asiática precisa vencer a atual campeã mundial Alemanha, torcer para que a Suécia bata o México e ainda superar no saldo de gols pelo menos duas destas três seleções.

“É verdade que a atmosfera do nosso time não ficou boa após a derrota de ontem, mas isto está no passado. Nós não vamos desistir, mesmo que haja 1% de chance”, declarou o lateral-esquerdo Hong Chul neste domingo. “Se nosso técnico diz que podemos conseguir, os jogadores também estão tentando recuperar sua energia para fazer acontecer.”

Neste domingo, os atletas sul-coreanos realizaram um treino regenerativo na parte interna de sua sede na Copa, em São Petersburgo, graças à chuva que caiu na cidade. O técnico Shin Tae-Yong deve definir nos próximos dias o substituto de Ki Sung-Yueng.