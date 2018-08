Leonardo Silva minimiza tropeços do Atlético-MG: ‘Dá para brigar pelo título’

O zagueiro Leonardo Silva será uma das novidades do Atlético Mineiro para o duelo contra o Corinthians, sábado, fora de casa, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador cumpriu suspensão na derrota por 1 a 0 contra o Vitória no último domingo e está novamente à disposição do técnico Thiago Larghi.

Léo Silva retorna em um momento delicado da equipe na competição. O time mineiro vem de dois jogos sem vitória – na semana passada empatou com o Vasco – e começa a ver cada vez mais de longe a liderança – o São Paulo tem 11 pontos de vantagem.

“Acho que ainda dá para pensar em título, matematicamente temos condições. Vai depender da nossa evolução e do nosso equilíbrio para conseguir tirar a diferença o quanto antes. O jogo contra o Corinthians é um confronto direto para se manter na parte de cima da tabela. Também é uma briga direta por vaga para a Libertadores”, disse o atleta em entrevista coletiva nesta terça-feira.

Leonardo Silva também discordou ao ser questionado se a equipe teve atuações ruins contra o Vasco e o Vitória. Na opinião dele, o Atlético foi superior aos dois adversários. Faltou apenas tranquilidade para marcar os gols.

“Contra o Vasco jogamos bem, mas não marcamos. A análise é diferente porque a vitória não veio. Contra o Vitória, tivemos oportunidades para abrir vantagem. E a única oportunidade deles, conseguiram marcar. As análises são feitas em cima de resultados. Mas não podemos perder o nosso foco. Precisamos seguir evoluindo e ter calma nos momentos decisivos da partida”, afirmou.

Além do zagueiro, o Atlético contará com o retorno do volante Matheus Galdezani, que também cumpriu suspensão contra a equipe baiana. Leonardo Silva, no entanto, tem a volta assegurada ao time titular. Galdezani pode ficar no banco.

Isso porque Adílson está recuperado de lesão na panturrilha esquerda e está em reta final de preparação física. Derrotado pelo Vitória, o Atlético-MG segue na sexta posição no Brasileirão, com 34 pontos.