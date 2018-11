Léo revela motivação financeira do Cruzeiro para as rodadas finais do Brasileirão

Campeão da Copa do Brasil e classificado à próxima edição da Libertadores, o Cruzeiro tem poucas pretensões na reta final do Campeonato Brasileiro. Sem chances de título, os jogadores buscam motivações para embalar o time celeste. Nesta quinta-feira, o zagueiro Léo revelou que um destes estímulos é financeiro.

“Quanto maior a posição que alcançarmos no Campeonato Brasileiro, mais dinheiro entra para o caixa do clube. E isso é importantíssimo. Estamos cientes disso e procuramos fazer o melhor para alcançarmos esses objetivos”, declarou.

Se esta é a motivação principal dos jogadores, a torcida pede um empenho a mais na reta final por outra razão. Léo revelou a cobrança dos cruzeirenses para que o time fique à frente do arquirrival Atlético-MG na tabela. Atualmente, o Cruzeiro é o nono colocado, com 43 pontos, três atrás da equipe alvinegra, sexta colocada.

“Conseguimos nosso grande objetivo que era ser campeão da Copa do Brasil e garantir a classificação para a Libertadores do ano que vem. Isso era um grande objetivo e comemoramos bastante com o nosso torcedor. Claro que visamos o nosso trabalho, o que nós fazemos dentro de campo. Ultrapassando o rival ou não, esse continua sendo nosso objetivo: vencer e galgar as posições”, apontou o zagueiro.

No treino desta quinta, o técnico Mano Menezes optou pelo mistério e escondeu a escalação que vai a campo na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Cruzeiro visita o América-MG, no Independência.