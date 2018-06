Léo Duarte treina e deve ser titular do Flamengo contra o Corinthians

O técnico Maurício Barbieri deve contar com o zagueiro Léo Duarte para escalar o Flamengo diante do Corinthians. O jogador chegou a ser dado como dúvida por conta de um problema físico, mas foi relacionado e deve estar em campo na partida deste domingo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

O zagueiro havia se tornado preocupação diante do Bahia. Na vitória por 2 a 0 da última quinta-feira, acusou dores no tornozelo e precisou ser substituído por Thuler, que seria o titular caso Léo Duarte não tivesse condições de jogo.

Na sexta e neste sábado, então, Léo Duarte realizou tratamento, fez trabalho em campo e se mostrou recuperado. Momentos depois, foi relacionado por Barbieri e deve ser confirmado no domingo como titular para encarar o Corinthians.

A tendência, aliás, é que o Flamengo repita exatamente a escalação do Bahia diante do Corinthians. O time rubro-negro deve ir a campo com: Diego Alves; Rodinei, Léo Duarte, Rhodolfo e Renê; Jonas, Lucas Paquetá, Everton Ribeiro, Diego e Vinícius Júnior; Henrique Dourado.