Léo Duarte admite que Flamengo tem entrado muito ‘pilhado’ nos últimos jogos

O zagueiro Léo Duarte admitiu que o Flamengo tem entrado muito “pilhado” nos últimos jogos e esta atitude tem prejudicado a equipe com expulsões de jogadores importantes. Recentemente, os atacantes Gabriel e Bruno Henrique foram expulsos em compromissos de peso do time.

“Não podemos perder jogadores em partidas decisivas”, disse o atleta, em entrevista coletiva, nesta terça-feira, no Ninho do Urubu. “É importante entrar com vontade. Mostra que a bola é encarada como um prato de comida, mas não podemos perder jogadores importantes. O Abel já falou com a gente sobre isso.”

Quinta-feira, o Flamengo enfrenta o San José, da Bolívia, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, às 21 horas, no Maracanã. O atacante Gabriel vai cumprir suspensão por ter sido expulso na derrota diante do Peñarol, na semana passada.

“Temos um elenco muito forte. Gabriel é um jogador importante para nós, não vai estar em campo na quinta, mas vai estar na torcida. O Uribe treina muito bem e o papel que faz em campo é muito bom. Vitor Gabriel é muito forte fisicamente, e quem entrar vai dar o melhor e esperamos que nos ajude com gols.”

A diretoria do Flamengo anunciou que 52 mil ingressos já foram vendidos para o jogo de quinta-feira, o que animou o zagueiro. “Fico impressionado. Eles (torcida) sempre lotam, até contra os times pequenos. Isso é uma motivação a mais para fazermos grandes jogos e conquistar os resultados.”

Léo Duarte também comentou a visita de Vinicius Junior, jogador do Real Madrid, ao CT do Flamengo e celebrou o reencontro com o agora ex-companheiro. “Sempre feliz, com aquele jeito e a risada exagerada. Ele está muito feliz, elogiou bastante a nossa equipe. Disse que estava com saudade, também temos saudades dele.”

O Flamengo soma seis pontos e está na segunda colocação do Grupo B da Libertadores, juntamente com o Peñarol, mas perde no saldo de gols (5 a 4). A LDU soma quatro pontos, contra apenas um do San José.