Leco avisa que já iniciou conversa com Aguirre para renovação

O bom trabalho do técnico Diego Aguirre no São Paulo deve fazer com que ele permaneça por mais tempo no clube. Com contrato até o final do ano, o uruguaio já foi chamado para conversar sobre a sua permanência. Para o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, a renovação é uma decorrência natural.

“A qualidade e excelência do trabalho que ele vem fazendo indicam nesse sentido. Iniciei conversa com o Aguirre e ele me disse para esperar um pouco mais. Percebo claramente pelas palavras dele que está muito feliz aqui e que será de grande alegria sua permanência. E nós não pensamos diferente”, afirmou o dirigente, nesta quarta-feira à tarde, em entrevista ao canal SporTV.

Ele também elogiou o trabalho que vem fazendo o trio de ídolos são-paulinos na diretoria: Raí, no comando do futebol, Ricardo Rocha, que faz a ligação entre o corpo diretivo, a comissão técnica e o elenco, e Diego Lugano, que tem sido fundamental nas relações institucionais do clube e está sempre perto dos atletas.

“O processo de profissionalização se implantou um ano depois da vigência do estatuto e mostra o acerto. Estamos felizes e certos de que há uma grande responsabilidade desse trio no sentido de nos trazer um momento melhor do que vivemos no ano passado”, explicou Leco, que também ressaltou o trabalho de outros dirigentes do clube.

Atual líder isolado do Brasileirão, o São Paulo só voltará a jogar no domingo, quando receberá o Fluminense, às 16 horas, no Morumbi, pela 22ª rodada da competição. O time de Aguirre tem três pontos de vantagem sobre o Internacional, vice-líder, que no mesmo dia enfrentará o Cruzeiro, às 19h, no Mineirão, em Belo Horizonte.