Leão tenta trazer Copinha para Santa Bárbara

O União Barbarense tenta trazer a Copa São Paulo de Futebol Júnior para Santa Bárbara d’Oeste. Presidente eleito nesta segunda-feira, o gerente de futebol Daniel de Castro, o Gordo, disse que o clube já encaminhou uma solicitação à FPF (Federação Paulista de Futebol) para que a cidade seja uma das sedes do torneio.

“Só estamos esperando as partes mais burocráticas, porque tem umas coisinhas que a gente ainda não fechou. Vamos falar que está em 80%”, comentou.

Ele afirmou que, caso a federação aceite o pedido, precisará ir atrás de patrocinadores para a realização do evento. “Não é muito barato não. É uma coisa pesadinha, mas Santa Bárbara merece”, declarou.

Em 2017, o Leão da 13 tentou fazer com que Santa Bárbara recebesse a competição na edição de 2018. Havia uma articulação, inclusive, com o prefeito Denis Andia (PV). Mas os custos, estimados em R$ 200 mil, motivaram o clube a desistir dessa ideia. Se o município for uma das sedes, o União Barbarense terá presença garantida na Copinha.