Leão da 13 estreia na Copinha contra o Novorizontino

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal.JPG

O União Barbarense vai estrear na Copa São Paulo de Futebol Júnior contra o Novorizontino, no dia 3 de janeiro. O confronto acontecerá às 19h15, no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, sede do Grupo 14.

Além de União e Novorizontino, a chave também conta com Vitória (BA) e Desportiva Ferroviária (ES). A tabela de jogos foi divulgada pela FPF nesta sexta-feira, assim como o regulamento da competição.

O segundo compromisso do alvinegro será diante do time capixaba, no dia 6, às 13h45. Três dias depois, na última rodada da primeira fase, o Leão da 13 enfrentará o Vitória. O duelo está marcado para as 16 horas.

Nenhuma partida do União terá transmissão televisiva. A federação apontou que, nos próximos dias, definirá quais confrontos serão transmitidos pela FPF TV, disponível no site da entidade.

Ao todo, o torneio conta com 32 grupos. Os dois melhores de cada chave avançarão para o mata-mata, que possui seis fases. O campeonato começará no dia 2, com quatro jogos em disputa, e terminará no dia 25.