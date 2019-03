Leão da 13 acerta com lateral do São Caetano

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Uma reunião realizada em São Caetano do Sul definiu nesta terça-feira a situação do lateral-esquerdo Moraes, de 19 anos, que agora pertencerá ao União Barbarense. As informações são do presidente do alvinegro, Daniel de Castro, o Gordo.

Moraes treina com o elenco desde o início da preparação para o Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, em fevereiro, mas dependia do acerto com o Azulão, clube com o qual possuía contrato até 31 de maio deste ano.

Existia uma dúvida se o vínculo seria firmado como empréstimo ou em definitivo. O presidente do clube e o gerente de futebol Maurílio D’Elboux estiveram presentes no ABC e acertaram a permanência do jogador em definitivo.

“Mais um jogador que vem para o União que, caso for negociado um dia, ele [o valor] será integral do clube”, disse Gordo ao LIBERAL. Moraes passou pelo Sub-15 do Palmeiras e depois migrou ao São Caetano, por onde atuou nas duas últimas edições do Campeonato Paulista Sub-20.

VISITA. D’Elboux e Gordo também estiveram na sede da FPF (Federação Paulista de Futebol) para protocolar o registro de 11 atletas. Os meias Luis Antonio e Juninho já apareceram no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF nesta terça.