Lazio vence Inter em Milão e esquenta briga por vaga na Liga dos Campeões

A Lazio foi até a cidade de Milão neste domingo e não se intimidou com a torcida contra. Venceu a Internazionale por 1 a 0, com gol marcado no primeiro tempo, para esquentar a briga pelas primeiras posições do Campeonato Italiano, principalmente pela vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.

Sergej Milinkovic-Savic foi o autor do único gol da partida. Aos 13 minutos do primeiro tempo, após cruzamento da esquerda, o meia sérvio, de 24 anos, surgiu na segunda trave e escorou para as redes.

Do outro lado, a Inter tinha o senegalês Keita Baldé como referência no ataque. E não conseguiu buscar o empate. O time ainda não contou com o retorno do atacante Mauro Icardi. O argentino era esperado para ser titular da Inter neste domingo, após superar os atritos que vinha tendo com o clube desde fevereiro.

A vitória levou a Lazio aos 48 pontos, na quinta colocação, a apenas três pontos do Milan, que perdeu da Sampdoria no sábado e figura na quarta posição, a última que dá vaga na Liga dos Campeões. A Inter soma 53 pontos e aparece no terceiro posto, mais perto de assegurar a classificação. A liderança segue com a Juventus, com 78 pontos.

Em outro jogo do Italiano, neste domingo, o Bologna superou o Sassuolo por 2 a 1, diante de sua torcida. Erick Pulgar, de pênalti, e Mattia Destro, ambos no segundo tempo, marcaram os gols dos anfitriões. E Jeremie Boga balançou as redes pelo Sassuolo.

O triunfo tirou o Bologna da zona de rebaixamento. O time soma agora 27 pontos e ocupa o 17º posto, logo acima da zona da degola. O Sassuolo, por sua vez, soma 32 e figura em 14º.