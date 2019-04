Lazio perde em casa para o lanterna Chievo e fica mais longe da Liga dos Campeões

A Lazio perdeu a chance de entrar na briga direta por uma vaga na próxima Liga dos Campeões, ao perder, neste sábado, em Roma, de forma surpreendente, por 2 a 1, para o Chievo, lanterna do Campeonato Italiano. O duelo foi válido pela 33ª rodada.

Todos os gols saíram na segunda etapa. Vignato e Hetemaj fizeram os gols do Chievo, que somou apenas a segunda vitória em 33 jogos. Caicedo descontou para a Lazio.

Com isso, o time da capital italiana continua com 52 pontos, na oitava colocação, o que ajudou o Milan, quarto colocado, que soma 56 pontos, e só empatou, por 1 a 1, com o Parma. O Chievo tem 14 pontos.

Quem também entrou na briga por uma vaga na Liga dos Campeões foi o Torino, que venceu, fora de casa, o Genoa, por 1 a 0, gol de Ansaldi. O time de Turim alcançou os 53 pontos, ao lado da Atalanta, adversário do Napoli, neste domingo, em Nápoles.

O Empoli ficou mais perto da segunda divisão, ao perder, em casa, para o SPAL por 4 a 2. O time permanece com 29 pontos, em 18º lugar, e ainda viu a Udinese (33 pontos) somar mais um ponto, após o 1 a 1 com o Sassuolo.

O Bologna também obteve um resultado expressivo, ao vencer a Sampdoria, por 3 a 0, em casa. A vitória deixou a equipe com 34 pontos, em 16º lugar, à frente da Udinese. A equipe de Gênova segue com 48 pontos, em nono lugar.

Já o Cagliari empurrou o Frosinone (19º lugar, com 23 pontos) ainda mais para baixo na tabela, ao vencer, por 1 a 0, gol de pênalti, marcado pelo brasileiro João Pedro. Com a vitória, a equipe alcança os 40 pontos, na 11ª posição.