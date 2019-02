Lazio e Atalanta vencem e intensificam briga por vagas nos torneios europeus

Mesmo como visitantes, Lazio e Atalanta fizeram sua parte nesta segunda-feira e intensificaram a briga no Campeonato Italiano por vagas em torneios europeus. O time de Roma encarou o desesperado Frosinone e venceu por 1 a 0, mesmo placar do triunfo da equipe de Bérgamo sobre o Cagliari.

Com os resultados pela 22.ª rodada, Atalanta, Roma e Lazio chegaram a 35 pontos, mas os dois primeiros estão na zona de classificação para a Liga Europa, enquanto o último está fora. Todos eles ainda sonham com um lugar até na Liga dos Campeões, uma vez que o Milan, quarto colocado, tem 36 pontos e hoje estaria no torneio.

Felipe Caicedo fez o único gol do triunfo da Lazio, aos 36 minutos, resultado que deixou o Frosinone em situação ainda mais complicada na luta contra o rebaixamento. A equipe ocupa apenas a penúltima colocação, com 13 pontos.

Já a Atalanta contou com o gol de Hateboer, no início da etapa final, para vencer e também deixar o Cagliari em situação incômoda. Afinal, a equipe é a 15.ª colocada, com 21 pontos, somente quatro acima do Bologna, que abre a zona da degola.

Na quinta-feira, a Lazio volta a campo pelo Campeonato Italiano, para encarar o Empoli, em casa. Já a Atalanta só atua novamente no domingo, quando recebe o SPAL em Bérgamo.