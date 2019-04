Lazio bate a Udinese em jogo adiado e volta à briga por vaga em torneios europeus

A Lazio está de volta à briga por uma vaga nas competições europeias na próxima temporada. Nesta quarta-feira, em partida adiada da 25.ª rodada do Campeonato Italiano, o time de Roma recebeu a Udinese e venceu por 2 a 0, no estádio Olímpico. Com o resultado, encostou no bloco de times que ocupam a zona de classificação à Liga dos Campeões e à Liga Europa.

Dando um fim a uma sequência de três jogos sem vencer – duas derrotas e um empate -, a Lazio subiu para 52 pontos, ainda ocupando a sétima colocação. Mas agora está apenas três pontos atrás do Milan, o quarto colocado e com vaga na Liga dos Campeões, dois da rival Roma e um da Atalanta – ambos estariam hoje classificados à Liga Europa.

A Lazio conseguiu a vitória sobre a Udinese em um intervalo de apenas três minutos no primeiro tempo. Aos 21, o atacante equatoriano Felipe Caicedo abriu o placar após uma assistência do centroavante Ciro Immobile. Pouco depois, aos 24, a vantagem foi aumentada com um gol contra o volante brasileiro Sandro, depois de escanteio da direita.

Nesta luta por vaga europeia, a Lazio terá uma boa oportunidade de somar mais três pontos em seu próximo compromisso. Pela 33.ª rodada, que terá nove jogos neste sábado – na Itália não se joga futebol no domingo de Páscoa -, a equipe de Roma receberá o lanterna e já rebaixado Chievo Verona, no estádio Olímpico.

A Udinese, que está na briga para fugir da zona de rebaixamento, ocupa a 16.ª colocação com 32 pontos. Tem apenas três a mais que o Empoli, em 18.º lugar e primeiro dentro da degola. Neste sábado, a equipe de Údine receberá o Sassuolo.