Lautaro marca e Inter de Milão derrota o Parma pelo Campeonato Italiano

Em um jogo morno, a Inter de Milão derrotou o Parma por 1 a 0, na tarde deste sábado, fora de casa, no estádio Ennio Tardini, pela 23ª rodada do Campeonato Italiano. O destaque da partida foi o jovem atacante argentino Lautaro Martínez, que entrou nos momentos finais para garantir a vitória do time de Milão.

Com o resultado, a Inter de Milão chegou a 43 pontos, na terceira colocação do Campeonato Italiano. Já o Parma ocupa a 12ª posição da tabela, com 29 pontos. A liderança segue com a Juventus, que soma 60 pontos e pode abrir 11 de vantagem sobre o vice-líder Napoli se vencer o Sassuolo neste domingo.

A primeira etapa na cidade de Parma foi de poucas oportunidades. No entanto, no segundo tempo, as duas equipes brigaram bastante pela posse de bola e criaram alguns bons momentos no ataque, mas pecaram nas finalizações.

A Inter balançou as redes duas vezes. O primeira gol foi anulado, após consulta ao árbitro de vídeo (VAR, na sigla em inglês). Aos 35 minutos do segundo tempo, Radja Nainggolan acertou lindo passe para Lautaro Martínez, que recebeu entre os marcadores e bateu na saída do goleiro Luigi Sepé, garantindo a vitória dos visitantes.