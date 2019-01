Laudos vencidos fazem Décio Vitta voltar a ser interditado

O estádio Décio Vitta, em Americana, voltou a ser interditado pela FPF (Federação Paulista de Futebol) nesta quarta-feira. O motivo foi o vencimento de dois laudos, de segurança e o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).

De acordo com o site da federação, o laudo de segurança tinha validade até 30 de dezembro, enquanto o AVCB venceu no último dia de 2018. Em novembro, o estádio já tinha sido interditado pela entidade porque o laudo de prevenção e combate de incêndio havia expirado no dia 13 daquele mês. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

A FPF liberou o Décio Vitta no início de dezembro, quando o Corpo de Bombeiros emitiu um novo laudo. A corporação, no entanto, aprovou o estádio com restrições, pois o local não contava com alvará de funcionamento da prefeitura, e emitiu um documento válido apenas até 28 de março.

À época, o presidente do Rio Branco, Valdir Ribeiro, disse que estava “sendo feito o que foi pedido” pelo Corpo de Bombeiros, para esse laudo fosse renovado pelo período de um ano. Na mesma ocasião, ele afirmou que os outros documentos válidos até dezembro também passavam por processo de renovação. Procurado pela reportagem nesta quarta, Valdir não se manifestou sobre o assunto.

O estádio será a “casa” do Atibaia no Campeonato Paulista da Série A2, que terá início no dia 19 deste mês. Conforme o LIBERAL noticiou em dezembro, o clube fez um acordo de aluguel com o Tigre, que não disputará competição neste primeiro trimestre.

O alvinegro deve voltar aos gramados apenas em abril, para a disputa do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, o equivalente à quarta divisão estadual.

Neste mês, o clube começará a se movimentar para a competição. Em um primeiro momento, o estafe do Rio Branco observará jogos e selecionará atletas que possam integrar o elenco. Haverá análise de jogadores, inclusive, fora do Estado de São Paulo.