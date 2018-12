Lateral Victor Ferraz desperta interesse dos rivais e pode deixar o Santos

Depois de passar um ano tumultuado, Victor Ferraz pode deixar o Santos. O lateral-direito desperta o interesse de vários clubes, inclusive do rival São Paulo, e pode mudar de ares em 2019, apesar de seu contrato com o time da Vila Belmiro ser válido até 29 de dezembro de 2020.

No começo do ano, durante a disputa do Campeonato Paulista, Victor Ferraz foi muito vaiado pela torcida santista no empate com o Ituano por 1 a 1. Na oportunidade, o jogador atuou boa parte da partida com o ombro direito deslocado.

O lateral permaneceu em campo, pois o então técnico Jair Ventura já havia feito as três alterações permitidas. Durante vários jogos foi “marcado” por vaias vindas da arquibancada, mas conseguiu dar a volta por cima, principalmente no Campeonato Brasileiro.

Outros dois jogadores estão com o seu futuro incerto na Vila. Um deles é o lateral-esquerdo Dodô, um dos melhores do time na temporada. O jogador tem contrato até o fim de 2018.

O outro é o volante Diego Pituca, que terminou o Brasileiro como titular. Atleta e diretoria negociam a renovação de contrato desde agosto, mas ainda não chegaram a um acordo.

A diretoria santista espera que com o anúncio do novo treinador tudo seja resolvido. O presidente José Carlos Peres não quer assumir nenhum acordo sem ter o aval do novo técnico, que vai substituir Cuca, afastado por causa de um problema de saúde.

O preferido dos dirigentes santistas para assumir o comando da equipe era Abel Braga, mas o técnico acertou com o Flamengo. Ariel Holan, do Independiente, é a bola da vez. O problema é que o clube argentino exige o pagamento de uma multa pela rescisão de contrato.