Lateral nega que França jogue pressionada a vencer Peru e lembra derrota de rival

A seleção da França tem uma geração jovem e muito talentosa e fez sua parte ao vencer a Austrália por 2 a 1 na estreia da Copa do Mundo, no último sábado, em Kazan. No entanto, a qualidade técnica de seus jogadores e o fato de ser apontada como uma das favoritas à conquista do título na Rússia não fazem, segundo o lateral-direito Benjamin Pavard, com que a equipe entre pressionada para as partidas.

Pavard acredita que a pressão está com os peruanos, próximos adversários dos franceses, na quinta-feira, às 12 horas (de Brasília), em Ecaterimburgo, pois a seleção sul-americana foi derrotada para a Dinamarca em seu primeiro jogo no Mundial e precisa da vitória para se manter viva no torneio.

“Não nos sentimos pressionados. Não há nenhuma pressão em particular. Eles (peruanos) perderam o primeiro jogo, logo a pressão está em cima deles”, analisou o lateral do Stuttgart, da Alemanha, que, em seguida, elogiou a equipe peruana.

“O Peru é um time muito explosivo, com jogadores muito rápidos. Os peruanos vão se animar e compensar o primeiro jogo, que perderam”, previu.

O volante N’Golo Kanté também fez questão de exaltar as qualidades do rival da América do Sul, apesar da derrota. “Nós assistimos ao jogo do Peru no sábado contra a Dinamarca, e eles tiveram muita intensidade. Estavam 100% envolvidos na partida”, disse o jogador do Chelsea, da Inglaterra.

A França lidera o Grupo C ao lado dos dinamarqueses e, se vencer o duelo de quinta-feira, fica muito perto de garantir vaga nas oitavas de final do torneio de forma antecipada.