Lateral-esquerdo do Santos festeja maior liberdade para atacar com Sampaoli

O lateral-esquerdo Orinho é um dos jogadores mais animados do elenco do Santos com a presença do técnico argentino Jorge Sampaoli. “Ele gosta que o time tenha a posse de bola, mas também dá muita liberdade para que a gente busque as jogadas no ataque”, afirmou o jogador de 23 anos, em entrevista coletiva nesta segunda-feira no CT Rei Pelé, em Santos.

O jogador, que passou a última temporada na Ponte Preta, revelou algumas tendências do novo treinador. “O professor vem com uma característica diferente. Fica bem mais ofensivo. Sem a bola, o time consegue pressionar e retomar rápido. Com a bola, as jogadas saem. Tivemos muitas jogadas de linha de fundo”, disse o defensor.

A nova oportunidade de integrar o elenco santista é encarada por Orinho como uma “volta por cima”. “Retornar para o Santos e poder sair como titular logo de início está sendo um sonho. Nosso foco é trabalhar todo dia para manter. Estou muito feliz com esta volta por cima”, comentou.

Apesar de ter iniciado como titular no jogo amistoso contra o Corinthians e na estreia do Paulistão, no último sábado, diante da Ferroviária, Orinho não é considerado o dono da posição. O Adriano, do Besiktas, é uma das opções que a diretoria trabalha para a lateral esquerda.

O Santos volta a campo nesta quinta-feira contra o São Bento, às 19h15, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP), pela segunda rodada do Paulistão. No domingo, às 17 horas, o primeiro clássico do campeonato contra o São Paulo, no estádio do Pacaembu, na capital, mesmo com o mando de campo santista.