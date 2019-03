Lateral é anunciado pelo União Barbarense

O União Barbarense anunciou nesta quarta-feira a contratação do lateral-direito Eliandro, que pertence ao Santo André. O jogador tem 20 anos e chegou ao Leão da 13 por empréstimo, no começo desta semana.

No ano passado, o atleta foi titular na maioria dos jogos disputados pelo Santo André na Copa Paulista. Ele esteve na escalação inicial em dez oportunidades. Na competição, o Santo André fez 18 partidas e avançou até a segunda fase. Foto: Facebook / Reprodução

Nascido em São José dos Campos, Eliandro supre uma carência no elenco do União, que precisou improvisar jogadores na lateral direita no jogo-treino da última sexta-feira, diante do Grêmio Barueri. Mesmo assim, o alvinegro goleou o adversário por 6 a 0.

Na posição, o alvinegro também conta com o paraguaio Cris Samudio. Ele não pôde atuar no jogo-treino, pois se recuperava de uma contusão.

PREPARAÇÃO. Na tarde desta quarta, o técnico Denis Augusto promoveu o primeiro treino com bola desta pré-temporada, que começou no dia 26 de fevereiro.