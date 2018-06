Lateral da Sérvia, Rukavina aconselha jovens para evitar erros da Copa de 2010

O lateral-direito da Sérvia Antonio Rukavina afirmou nesta terça-feira que a equipe não pode cometer na Copa do Mundo da Rússia os mesmos erros do Mundial de 2010, na África do Sul – o primeiro como nação independente. Os sérvios estão no Grupo E, o mesmo do Brasil.

“Aconselho os jogadores mais jovens da seleção a não cometerem o erro que cometemos em 2010, porque ficamos perturbados com a atmosfera e todos sabemos como foi, mesmo que tivéssemos a qualidade para passar no grupo”, disse o jogador do Villarreal, em entrevista coletiva após o primeiro treino da equipe no país-sede.

“Na Rússia, podemos até ter uma equipe melhor, com muitos jogadores jovens jogando em grandes clubes. Desde que nos reunimos, estamos falando sobre essa ótima atmosfera e nós concordamos em não repetir isso”, completou Rukavina, de 34 anos, que esteve no Mundial de 2010.

Na ocasião, os sérvios perderam de Gana (1 a 0) e Austrália (2 a 1), mas surpreenderam ao venceram a Alemanha (1 a 0). Ficaram em último do grupo e deram adeus logo na primeira fase.

Desta vez, Rukavina projeta como mais importante o duelo de estreia contra a Costa Rica, domingo, às 9h (de Brasília), em Samara. “Para mim, o jogo-chave é contra a Costa Rica porque, se vencermos, nos ajudará muito mentalmente em busca da classificação para a segunda fase”, salientou o lateral.

Depois dos costarriquenhos, a Sérvia encara a Suíça, dia 22, e em seguida o Brasil, dia 27. A equipe se prepara Kaliningrado.

No treino desta terça-feira, acompanhado por alunos de uma escolinha de futebol local, o meia Adem Ljajic (Torino) e o atacante Aleksandar Mitrovic (Fulham) foram poupados, pois se recuperam de lesões leves. Mas devem estar na atividade desta quarta-feira.