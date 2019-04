Lateral da seleção, Alex Telles se machuca em cobrança de pênalti pelo Porto

De forma inusitada, o Porto pode ter um desfalque importante para os confrontos contra o Liverpool, pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa, e para as rodadas finais do Campeonato Português, no qual briga pelo título diretamente com o rival Benfica. O lateral-esquerdo Alex Telles, que atuou recentemente pela seleção brasileira nos amistosos contra Panamá e República Checa, se lesionou na cobrança de um pênalti contra o Braga neste final de semana.

Com o Porto perdendo por 2 a 1, em Braga, pelo Campeonato Português, Alex Telles foi para cobrança de um pênalti aos 24 minutos do segundo tempo. No chute, que foi convertido, o lateral-esquerdo cai se contorcendo de dores na região do quadril direito. Substituído, o brasileiro teve diagnosticado uma bursite e não há um tempo estimado de recuperação pelo departamento médico do clube.

Bursite é uma inflamação da bursa, pequena bolsa contendo líquido que envolve as articulações e funciona como amortecedor entre ossos, tendões e tecidos musculares. Ela ocorre principalmente nos ombros, cotovelos e joelhos, mas com Alex Telles ocorreu em um lugar pouco comum.

O brasileiro passou por mais um dia de tratamento nesta segunda-feira e está fora da partida contra o mesmo Braga, nesta terça, fora de casa, pelas semifinais da Taça de Portugal. Nos próximos dois meios de semana, o Porto enfrentará o Liverpool pela Liga dos Campeões – a ida, na Inglaterra, será no próximo dia 9, enquanto que a volta, na Cidade do Porto, acontecerá no dia 17.