Lateral da Espanha rompe ligamento do joelho em amistoso e desfalca time inglês

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) anunciou nesta segunda-feira que o lateral-esquerdo Jonny Otto sofreu uma importante lesão no joelho a serviço da seleção nacional. A contusão aconteceu no amistoso do último domingo diante da Bósnia, vencido pela Espanha por 1 a 0.

Jonny Otto foi titular da seleção e realizava apenas sua terceira partida defendendo as cores do país quando se contundiu e precisou ser substituído aos seis minutos do segundo tempo. Submetido a exames, o jogador teve diagnosticada uma ruptura do ligamento lateral interno de seu joelho direito.

De acordo com a RFEF, o tempo estimado de afastamento é de cinco a seis semanas. Péssima notícia para o Wolverhampton, que perderá seu titular absoluto da posição e um dos principais nomes da temporada do clube, 11.º colocado do Campeonato Inglês, com 16 pontos em 12 partidas.