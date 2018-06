Lasmar diz que Tite lesionou coxa ao festejar 1º gol do Brasil na sexta

A viagem da seleção a São Petersburgo rendeu a primeira vitória do Brasil na Copa do Mundo, mas também custou lesões musculares em três integrantes da equipe – e não apenas jogadores. Na véspera do jogo com a Costa Rica, o lateral-direito Danilo sentiu o quadril e foi vetado para a partida. Ao fim do jogo, o atacante Douglas Costa lesionou a coxa direita. E até mesmo o técnico Tite acabou se machucando: ele contundiu a coxa ao ser derrubado pelo goleiro Ederson na comemoração do primeiro gol e também está sob tratamento na seleção.

“Estamos numa situação que até o treinador se lesionou… Acho que é algo inédito na minha carreira”, disse o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, no CT da seleção em Sochi.

A situação do treinador, contudo, não preocupa. “O Tite teve uma lesão na região posterior da coxa. Nada que nos preocupe. Ele mesmo colocou que a função dele é trabalhar com a cabeça. A perna não é tão importante”, afirmou Lasmar.

Neste sábado, Tite apareceu no gramado suplementar do estádio Slava Metreveli, que fica ao lado do hotel da seleção, mancando. Apesar disso, ele agiu normalmente e não demonstrou estar sentindo (muitas) dores. “Ele começou um trabalho mais direcionado na fisioterapia, e dentro do possível está bem”, completou Lasmar.