Larghi considera derrota injusta e vê superioridade do Atlético-MG nos 90 minutos

O técnico Thiago Larghi considerou injusta a derrota do Atlético-MG para o Flamengo por 1 a 0 no sábado, no estádio Independência, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador disse que sua equipe foi superior ao adversário durante os 90 minutos, mas falhou na hora de mandar a bola para a rede.

“Claro que o resultado não foi o que a gente esperava, principalmente pelo que o time jogou. Desde o início, entramos a fim de fazer gol, dominar o jogo e impor nosso ritmo. E acho que isso a gente conseguiu, mesmo na ausência do Ricardo Oliveira, que a gente lamenta ter perdido no vestiário, faltando 15 minutos para começar a partida”, comentou o treinador.

Ricardo Oliveira foi relacionado para a partida e estava presente na escalação no vestiário. No entanto, momentos antes de entrar em campo, no aquecimento, sentiu dores de cabeça e foi substituído pelo jovem Alerrandro, de apenas 18 anos. Mesmo com essa mudança, Larghi elogiou o comportamento da equipe.

“Tivemos uma boa atuação, de modo geral, com criação, possibilidades, duas bolas na trave, o goleiro deles fazendo defesas e com chances claras de gol. Mas precisamos fazer o gol, a gente sabe que precisa melhorar esse aspecto e vamos trabalhar em função disso”, analisou o treinador.

Para o comandante do time alvinegro, a equipe deve manter a confiança e buscar a recuperação nas próximas rodadas. “Estivemos muito mais próximos de vencer do que de perder. A gente tem que tirar as lições, mas sair de cabeça erguida porque ainda tem muita água para rolar no Campeonato Brasileiro”, completou Larghi.

Com a derrota, o Atlético-MG caiu para a terceira colocação, um ponto atrás do líder Flamengo. O time mineiro volta a campo na próxima quarta-feira, às 19h30, quando visitará o Sport no estádio da Ilha do Retiro, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.