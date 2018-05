Larghi confirma Atlético-MG com volta de Gustavo Blanco no lugar de Elias

O técnico do Atlético-MG, Thiago Larghi, confirmou nesta sexta-feira a escalação do time que enfrentará o Flamengo no sábado, às 21h, no estádio Independência, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

Durante o treino, ele fez um trabalho tático, dividindo o elenco entre titulares e reservas. A principal novidade é o retorno do volante Gustavo Blanco, que ficou fora do clássico contra o Cruzeiro pelo terceiro amarelo. Ele substituirá Elias, que está suspenso. Na entrevista coletiva, ao ser questionado se o time que treinou seria o que entraria em campo, Larghi confirmou:

“Sim, é esse o time que vai jogar”, disse. “A gente procurou aproveitar a semana da melhor maneira possível para treinar aquilo que a gente entende que pode ser característica do jogo e reforçar o que é o nosso modelo de jogo, o nosso padrão. Isso que é importante para estarmos sempre fortes nesses jogos que vão restar até a parada da Copa”, prosseguiu o treinador.

O time titular treinou nesta sexta-feira com Victor; Emerson, Bremer, Gabriel e Fábio Santos; Adilson, Gustavo Blanco e Luan; Cazares, Róger Guedes e Ricardo Oliveira. “Estamos preparados para, independente de quem vier do outro lado, impor o nosso estilo”, acrescentou Larghi.

O Atlético-MG lidera o Campeonato Brasileiro com 13 pontos, dois a mais do que o Flamengo, que ocupa a segunda colocação. Corinthians e Palmeiras também têm 11 pontos e ocupam, respectivamente o terceiro e o quarto lugares.